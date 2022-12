Si no hay correctivos a consultas, peligra la seguridad energética: AsoPetróleos

Con un total de 7.475 votos a favor del No, los habitantes del municipio de Cumaral, en Meta, decidieron que no quieren que se lleve a cabo en el municipio ningún tipo de exploración ni explotación de hidrocarburos.



Justamente, el proyecto petrolero de Meta lo desarrolla la firma Mansarovar Energy Colombia, que hace parte de la Asociación Colombiana del Petróleo, de la que es presidente el exministro Francisco Lloreda.



En entrevista con BLU Radio, Lloreda aseguró que el resultado de la consulta popular “era de esperarse porque solo hubo campaña por el NO”.



“Solo hubo campaña por el NO por dos razones: la primera, porque entre las actividades que corresponden a la petrolera no está la de hacer proselitismo político, y porque de tiempo atrás se tenía conocimiento que el resultado de la consulta no era vinculante para las actividades que adelanta Mansarovar en el territorio”, argumentó.



Dijo que actualmente la empresa está interpretando la sísmica y dependiendo de eso tomarán la decisión de si continúan con un pozo exploratorio o si no, pero eso dependerá de lo que señale la interpretación.



“El tema no es el resultado de la consulta en Cumaral, la preocupación de fondo que tenemos es que vienen en camino 44 iniciativas de consultas populares, 22 contra la industria de hidrocarburos y esto lo que ha generado es una gran incertidumbre de carácter jurídico en momentos en que la industria petrolera empezaba, poco a poco, a levantar cabeza”, advirtió.



Incluso, dijo que, si no se hacen correctivos y se ajustan las competencias de la Nación, los departamentos y los municipios, “Colombia corre un riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos y estaría comprometida la seguridad energética del país”.



Cabe recordar que solo 183 personas dijeron Sí en la consulta popular contra un contundente 97.04 % de cumaraleños que dijeron ‘No’.



El exministro advirtió también que, tras hacer un sondeo en las empresas que trabajan con hidrocarburos en Colombia, se pudo establecer que muchas no se están viendo en el país en el año 2020.