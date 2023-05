”Si sigue la burla a la verdad usaré mecanismos de la Corte Penal Internacional”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro asistió a la entrega del archivo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en donde está consignada la información recogida por esa entidad que es fruto del acuerdo de paz del Gobierno y las Farc.

Desde allí, el presidente advirtió en que ha existido un plan sistemático de impunidad en el país que ha sido promovido por el poder y que eso no ha permitido que exista verdad judicial para sanar las heridas del conflicto.

“Esa justicia ya quizás no sea la nacional porque no pudo o no quiso, porque el coraje no apareció en el momento histórico necesario, que yo quiero que aparezca, yo quiero que cada instancia de la justicia en Colombia, de las que más tienen que ver con este asunto y las que menos. Logren el coraje, tienen el apoyo del presidente de la República y estoy convencido del pueblo de Colombia, para que no haya más impunidad, para que cese la impunidad”, advirtió Petro.

Además, enfatizó que si eso no pasa, él “va a usar los mecanismos de la Corte Penal Internacional, porque hay que cerrar esta fase, (que) tiene una propuesta de reconciliación, pero ha tenido burlas y la historia de Colombia no es para burlarse”.

Y le dijo al presidente de la JEP que le gustaría que “fuera nuestro vocero con el debido respeto de la independencia de poderes para este mensaje al corazón de la justicia. El tiempo de la burla terminó, no es culpa de la justicia, sabemos qué ha pasado, cuántas persecuciones ha tenido, pero sí es el cuento del poder real en Colombia. El tiempo de la burla terminó”.

“O es la verdad y la reconciliación y la justicia y pasamos a una nación donde podamos vivir todas y todos. O nos tocó acudir al último de los caminos, que es la justicia penal internacional para juzgar un crimen contra la humanidad, de los peores cometidos en la historia contemporánea de la humanidad y que ha tenido como cuna y desarrollo nuestro propio país”, sentenció el presidente Petro.

Adicionalmente dijo que Colombia ha sido gobernada por criminales: “Desde el Estado se ordenaba el asesinato, igual que hoy, y eso es lo que se ha querido ocultar, que nos han gobernado criminarles, ya me imagino las consecuencias de esta palabra”, concluyó.

