Si te causamos daño, perdón, no fue con intención: Gurisatti a Sigifredo López

En diálogo con BLU Radio el exdiputado del Valle Sigifredo López cuestionó cómo el noticiero de RCN y el programa La Noche de esa misma cadena manejaron la acusación de la Fiscalía en su contra por, supuestamente, haber sido el enlace con las Farc para llevar a cabo el secuestro de sus compañero en la Asamblea Departamental.

“Me estaban preguntando por el perdón que nos habría ofrecido las Farc y que ofreció a Sigifredo por haber callado la verdad durante 9 años y le recordé a RCN que Montealegre se equivocó, pero tuvo la gallardía de pedir perdón, en cambio ellos, que divulgaron un video apenas terminé mi indagatoria y que no tenía porque tenerlo ningún medio de comunicación, me lo exhibieron en la indagatoria hasta las 7 de la noche que bajé al calabozo, y lo están exhibiendo RCN”, dijo López.

“La responsabilidad primaria es de la Fiscalía y de los miembros del CTI que lo vendieron y de RCN por comprarlo, dicen que ese video costó 37 millones de pesos y que lo vendieron en Cali”, agregó el exdiputado.

López aseguró que no se le dio el tratamiento adecuado y que luego de publicar la supuesta evidencia dos peritos contactados por esa cadena lo condenaron públicamente basándose solo en el tono de voz y en la forma de la nariz de quien aparecía en el video.

“Recuerde que pasan el video, inmediatamente llaman a dos supuestos peritos que dicen: Mire cómo mueve las manos, mire cómo mueve la boca, todo indica que el es culpable”, señaló Sigifredo López haciendo referencia al “gran daño” que le causaron a él y a su familia luego de esa publicación.

Claudia Gurisatti se suma a la conversación

Claudia Gurissati, directora de Noticias RCN, aprovechó para aclarar que ella no dirigía el informativo para la época de lo sucedió y aseguró que los directivos del canal adelantan una investigación para conocer si en efecto Rodrigo Pardo, director de ese entonces, o algún periodista habrían pagado por conseguir el video con el que se buscaba vincular a López con el secuestro de los diputados.

“Escuche con atención lo que decía Sigifredo y hay que decir dos cosas; una es el episodio con el noticiero, que después fue desestimado por la fiscalía, porque no era la directora de RCN y no conozco la minucia de cómo fue el proceso, tocaría saber qué opinan los que eran los directores de ese entonces, los periodistas que tomaban decisiones en esa época ya no están”, dijo Gurisatti.

“Vamos a aclararlo y como medio vamos a aclararlo, anoche estuvimos con Gabriel Reyes hablando, aquí no se ha autorizado un pago por una entrevista, un video, eso no lo hemos hecho (…) prefiero ser la periodista más ‘chiviada’ a pagar por información”, agregó.

La periodista señaló que en el momento en el que consultaron al reinsertado en el programa La Noche, ella no le dio crédito al testimonio que vinculaba a López con el secuestro de los diputados y le dijo al excandidato a la alcaldía de Cali que eso había sido transmitido en vivo.

“Si se publicó información que le hizo daño, discúlpenos por no haber tenido la capacidad de investigar (…) Esos reinsertados eran testigos con los cuales se iniciaban procesos y procesos importantes, ese reinsertado era testigo importante en un caso sobre Raúl Reyes (…) yo le dije a mí me parece muy difícil de creerle esto, se lo dije y eso salió al aire, yo no le di crédito a ese testimonio”.

“Te pido perdón por tu sufrimiento, te lo pido, no sé si te alivie el dolor que tienes y que vas a cargar toda tu vida”, agregó la periodista.