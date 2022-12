“Si ‘Tirofijo’ estuviera vivo no habría entregado las armas”: ‘Martín Sombra’

Helí Mejía Mendoza, mejor conocido como ‘Martín Sombra’, exintegrante de las Farc y quien tuvo bajo su vigilancia a Íngrid Betancourt, Clara Rojas y otros importantes secuestrados, habló con Los Informantes sobre su experiencia cuidando a los prisioneros más importantes que tenían las Farc.

“Yo fui y hablé con ‘Tirofijo’, le dije que tenía un problema (el embarazo de Clara Rojas), se me volvió el corazón de pollo y le pedí que la dejáramos ir. Él dijo que no, que tuviera el hijo ahí”, relató.

“Por ahí sacaron que le habían hecho la cesárea con un cuchillo, eso es falso, allí había bisturí y todo. Vino el parto de ella, estuvieron unas enfermeras capacitadas, el ‘chino’ salió y lo bañamos”, añadió.

Acuerdo de paz

“Ellos se acomodaron a sus lucros personales. Tienen su plata para echarse su buen trago y para vivir bien. Si ‘Tirofijo’ hubiera vivido no habría entregado las armas porque ese es el verdadero poder de una organización”, comentó.

Los tres norteamericanos secuestrados

“Me los dieron y nos sabían hablar español, ese fue un problema bien verraco. Como campesino uno no es ningún pendejo, les enseñé a hablar español. Una vez me preguntaron que cómo se decía ‘hijueputa’, les expliqué y ellos a mí en inglés, me estaban echando la madre todos los días y yo no sabía”, comentó.

Íngrid Betancourt

“Ella tenía la libertad de andar con las muchachas, tenía su colchón, su silla, su baño”, aseguró.

Formas de matar en las Farc

“En el tiempo de la violencia, los guerrilleros liberales hacíamos el corte de franela y el de caracol. Luego utilizábamos el de ahorcar, despresar y enterrar para que no se supieran muchas cosas”, dijo.

Vea la entrevista completa con ‘Martín Sombra’ en el video adjunto de Los Informantes.

