Simón Vélez dice que no guarda plata en tarros y que no le prestó a Petro: Samuel Hoyos

El congresista Samuel Hoyos aseguró en Mañanas BLU que habló con el arquitecto Simón Vélez,, quien le aseguró que no ha cambiado su versión inicial dada a conocer a través de un chat de WhatsApp.“Ayer el concejal petrista, el señor Hollman Morris dijo que el señor Vélez había cambiado su versión frente a lo que había pronunciado en el comunicado.

Simón Vélez me escribió diciéndome que eso no era cierto, que eso no correspondía a la verdad.

Que él se mantenía con lo dicho en el comunicado, que es lo que se ajusta a la realidad y es que no le ha prestado plata al señor Gustavo Petro, que eso no es cierto, que miente Gustavo Petro”, declaró el representante Hoyos.



“Lo que hace el señor Petro es quedar en evidencia”, agregó.



Según Hoyos, lo que intentó el excandidato presidencial y hoy senador es enlodar al arquitecto Simón Vélez.



“Miente Gustavo Petro. Ese cuento de los tarros de cocina donde sacaban fajos de billetes para darle a Petro es mentira”, indicó el parlamentario del Centro Democrático.



