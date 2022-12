Sin látex y bidireccional: habla colombiano creador del mejor condón del mundo

Un ingeniero colombo-panameño se encuentra detrás de un invento que puede cambiar los modos de interactuar de parejas del mundo entero. Se trata de Max Abadi, creador de Condones Unique, quien recientemente recibió un galardón de la Fundación Bill Gates por su producto, desde ahora considerado como el mejor condón del mundo. (Lea también: ¿Es suficiente tener sexo una vez a la semana? Esto dice una experta )

La compañía de Abadi, radicada en Colombia, recibió un incentivo por más de 1 millón de dólares, que le permitirá continuar investigaciones para mejorar sus productos, que no se limitan a condones para uso masculino, pues también ha desarrollado pantys para la planificación femenina.

“Es diez veces más delgado que el condón tradicional de látex, lo que lo hace muy sensible. Fabricado de un resina sintética que yo mismo desarrollé en 1993; como inventé el material para el condón tuve también que inventar las máquinas para producirlo, porque nada de eso existía”. (Lea también: Tenga en cuenta estos consejos si practica con su pareja el ‘Sexting’ )

Cuenta que tomó la iniciativa de fabricar el productor por necesidad propia pues el látex no le gusta, “los condones convencionales no me producen la misma satisfacción”.

Los condones Unique salieron al mercado colombiano en septiembre de 1997 pero hasta este año fueron elegidos como el mejor producto de este estilo pues “se puede usar con cualquier lubricante, no tiene olor, le pasa calor, caben tres en una billetera dentro de una tarjeta y es bidireccional; este es el ‘Condón Free’ que no tiene derecho ni revés, se puede poner en cualquier dirección”.

La inventiva de este ingeniero no se detiene, pues asegura que ahora mismo tiene a la venta un condón para mujeres, “el panty-condón; muy bonito, tiene dos tiras y el hombre no ve el condón, está escondido y tampoco se siente”.

“Para probar los condones cada fin de semana se los damos a distintas parejas de las 868 personas que trabajan en la compañía. Está en constante evolución, no como el condón de látex que no ha cambiado en 50 años”, añade Abadi.

Su compañía espera vender más condones en territorio africano, donde por la difícil situación económica se comercializan a un precio mucho más bajo que el convencional, entre 5 y 10 centavos de dólar. “Ahora mismo vendemos los condones en almacenes Éxito al mismo precio de otros. Los Unique se venden a $8.720”.