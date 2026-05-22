“Sin más dilaciones”: Corte pide a Gobierno y Congreso crear política pública del derecho al cuidado

Nuevamente la Corte Constitucional le está haciendo un fuerte llamado de atención al Gobierno y al Congreso, para que sin más dilaciones, creen una política pública sobre el derecho al cuidado. Esto, tras resolver vía tutela el drama de dos mujeres adultas mayores que padecen enfermedades crónicas y degenerativas a quienes se les vulneraron sus derechos y le ordenó a las EPS garantizar atención integral, incluidos servicios de enfermería y cuidado domiciliario.

En el primer caso, la Corte Constitucional analizó la situación de Yolanda, una mujer de 81 años con diagnósticos de ceguera bilateral, incontinencia urinaria, desnutrición e hipertensión arterial. Según el expediente, la paciente requiere ayuda permanente para movilizarse, tomar medicamentos y realizar sus necesidades básicas.

La médica tratante había ordenado un servicio de auxiliar de enfermería durante 12 horas diarias, siete días a la semana, además de pañales, pañitos húmedos y crema antipañalitis, sin embargo, Emssanar EPS no autorizó esos servicios.

La Corte Constitucional determinó que existía una orden médica clara que acreditaba la necesidad del servicio especializado y revocó el fallo judicial que había declarado improcedente la tutela. Además, ordenó a la EPS garantizar el tratamiento integral de la paciente y suministrar los insumos requeridos.



En el segundo caso, el alto tribunal revisó la tutela presentada en favor de ‘Bertha’, una mujer de 91 años diagnosticada con Alzheimer, hipertensión, incontinencia urinaria y portadora de gastrostomía. La paciente permanece en cama y necesita alimentación por sonda, monitoreo constante y movilización para evitar complicaciones médicas.

Aunque en este caso no existía una orden médica formal para el servicio de enfermería, la Corte consideró que sí había elementos suficientes para proteger el derecho a la salud en su faceta de diagnóstico. Por esa razón, ordenó a Sanitas EPS realizar una valoración médica integral e interdisciplinaria para determinar si la paciente requiere enfermería domiciliaria, cuidador o ambos servicios.