Colombia entra en nueva fase de control minero: arrancó transición del sistema de trazabilidad

Colombia comenzó una nueva etapa de control y seguimiento sobre la cadena minera con la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad Minera, una herramienta con la que el Gobierno busca reforzar la legalidad, el control documental y la transparencia en la comercialización de minerales en el país.

La estrategia, presentada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) bajo el nombre “Trazabilidad de Minerales: la ruta legal del subsuelo a la comercialización”, arrancó su fase de transición el pasado 19 de mayo. Aunque desde ya comenzó a operar, su implementación será obligatoria en todo el territorio nacional a partir del 19 de noviembre de 2026.

Durante estos seis meses de transición, empresas mineras, comercializadores, plantas de beneficio y actores del sector deberán ajustar procesos operativos, documentación y sistemas internos para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.

Uno de los ejes de esta nueva etapa será MinTrace, una plataforma tecnológica desarrollada por la empresa colombiana Cuantico, habilitada oficialmente por la ANM como operador tecnológico de trazabilidad minera.



El sistema fue diseñado para registrar y monitorear operaciones relacionadas con compra, transformación, comercialización y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, arcillas, calizas y materiales de construcción, entre otros.

Además, la plataforma busca integrar información con entidades financieras, sistemas contables, gestión documental e inteligencia de negocios, permitiendo que las empresas puedan reportar operaciones y verificar el origen legal de los minerales con mayor facilidad.

Según Daniel Medina, Ceo de Cuantico, el objetivo es modernizar la cadena minera mediante herramientas digitales e inteligencia artificial. “MinTrace nace con la visión de convertirse en la infraestructura digital que conecte al sector minero con la ANM, el sistema financiero y los ERP de las empresas, permitiendo operaciones más transparentes, eficientes y competitivas”, afirmó.

Publicidad

La Agencia Nacional de Minería aseguró que la trazabilidad busca fortalecer el seguimiento sobre la cadena de suministro y cerrar espacios a la ilegalidad dentro del sector extractivo. “La trazabilidad no viene a castigar a los que lo hacen bien, viene a protegerlos. Este no es un sistema administrativo, es una decisión de país”, señaló Lina Beatriz Franco, presidenta de la ANM.

En paralelo, Cuantico anunció el lanzamiento del llamado “Plan Pionero”, una iniciativa con la que acompañará a las primeras compañías que implementen el nuevo sistema durante esta etapa de transición.