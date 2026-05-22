Andesco critica al Gobierno por no actuar ante fenómeno del Niño: “si no se actúa, se apaga el país”

Desde Medellín, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Camilo Sánchez Ortega, advirtió que Colombia enfrenta riesgos frente al fenómeno de El Niño si el Gobierno Nacional no gira los recursos adeudados al sector energético, especialmente, a las plantas térmicas encargadas de respaldar la generación eléctrica del país.

Según explicó, el país perdió capacidad de anticipación frente a la crisis climática pese a que, desde hace más de un año, las empresas venían alertando sobre la necesidad de prepararse para un “superniño” que ya comenzó y que tendría sus meses más fuertes entre junio y agosto.

"No, la ideología. Primero, lograron cambiar la narrativa. Están diciendo que los empresarios solamente quieren utilidades. Estamos preparados y se pagan los recursos que se deben. Fundamentalmente, aire. Si no se entregan esos recursos, las térmicas que les deben más de 1.4 billones van a entrar cojas al fenómeno del niño. Si no lo hacemos ya, estamos en el punto quiebre, donde, si no se hacen las cosas, se apaga el país", indicó.

El dirigente gremial aseguró que actualmente el Gobierno adeuda cerca de 1,9 billones de pesos en subsidios a los sectores de gas y energía, además de una deuda cercana a los 2,7 billones de pesos con la empresa Air-e. Señaló que, si esos recursos no se entregan, las térmicas llegarán debilitadas al fenómeno de El Niño, pese a que serán responsables de generar más del 55 % de la energía del país.



También destacó el papel de EPM y de Hidroituango en la estabilidad energética nacional, y agradeció el respaldo de las autoridades de Antioquia a las obras del sector.

"Demostramos también algo muy importante, que son malos administrando. Cogieron Air-e, y en el momento que lo tomaron, tenían deuda de 500.0000 millones de pesos. Hoy ya son casi 2.7 billones de pesos los que se tienen. Pero peor aún, tienen cinco interventores, entre otros el ministro Palma, que fue uno de los interventores, y no lograron sacar avante esa empresa", apuntó.

Desde allí, se lanzó la campaña El Niño no es un juego, con la que se busca que los usuarios ahorren energía en sus hogares y trabajos.

Publicidad

Sánchez aseguró que también advirtieron que iba a subir el gas cuando no es colombiano, cuestionando que sea importando, pues el país pasó de traer el 4 por ciento al 23% hoy en día, cifra que ascenderá al 30% al finalizar este año según estimaciones del gremio.

Además, cuestionó los retrasos en proyectos de energía eólica y solar, asegurando que solo ha entrado el 17 % de la capacidad prometida. “Aquí necesitamos técnicos, no ideología”, concluyó el presidente de Andesco, quien insistió en que un eventual apagón tendría un impacto de entre 1,5 y 2 puntos del PIB nacional.