Comunidades dedicadas a la minería artesanal bloquean vía a Buenaventura

Desde la mañana de este martes 19 de mayo, comunidades dedicadas a la minería artesanal en la zona rural de Buenaventura, adelantan una protesta en diferentes puntos de la vía de acceso a ese distrito, exigiendo que les permitan seguir ejerciendo esta actividad económica en inmediaciones de la cueca del río Dagua.

Este sector hace parte de la zona de reserva forestal protegida del Pacífico, un territorio amparado en la Ley Segunda de 1959, y recientemente la Agencia Nacional de Minería expidió una resolución que imposibilita adelantar actividades mineras en estas áreas protegidas.

Las comunidades mineras han salido a dos puntos de la vía Loboguerrero - Buenaventura, Zaragoza y Bendiciones, ahí han instalados barricadas y atravesado vehículos, para evitar el paso de los viajeros hacia el puerto sobre el Pacífico.

"Imposibilitan al minero en su existencia a poder hacer actividad minera, motivos por los cuales hoy nos encontramos en dos puntos referentes. Se está respetando el corredor humanitario. Estamos esperando el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente, que son los principales en este caso", señaló Omaira Hurtado, representante de los mineros de Zaragoza.



Inicialmente se ha confirmado los dos puntos de bloqueo ya mencionados, sin embargo, no se descarta que comunidades mineras de otros sectores de Buenaventura se sumen a la manifestación.