Gobernadora del Valle exige control a pacto contra abuso de menores en Buenaventura

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió que exista verificación y seguimiento al acuerdo firmado con bandas criminales de Buenaventura para evitar casos de explotación sexual, violencia de género y utilización de niñas y adolescentes por parte de estas estructuras ilegales.

La mandataria aseguró que, aunque considera importante la firma de este tipo de pactos, es necesario que existan mecanismos claros de control para garantizar que realmente se cumplan y no queden únicamente en compromisos sobre el papel. Según indicó, las denuncias conocidas en Buenaventura evidencian una grave problemática relacionada con la instrumentalización de menores por parte de grupos delincuenciales.

“Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen. Nosotros lo que aquí estamos solicitando es que se haga ese seguimiento para que realmente eso se dé, porque no puede ser que estén utilizando a las jóvenes y a las niñas para generar sus actividades”, manifestó Toro.

El acuerdo fue firmado, luego de varias denuncias ciudadanas sobre presuntos casos de violencia sexual y reclutamiento de menores en Buenaventura. El pacto fue facilitado por el Gobierno Nacional, a través de Fabio Cardozo, delegado en la Mesa de Diálogos de Paz Urbana, junto a lideresas sociales del puerto sobre el Pacífico.



“Es muy importante que se hagan acuerdos, pero con verificación. Hay muchos pactos que se hacen, pero que no se cumplen. Lo que queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales”, puntualizó la mandataria.

La gobernadora agregó que muchas jóvenes son persuadidas con ofrecimientos económicos y, posteriormente, terminan siendo utilizadas por estructuras criminales.

