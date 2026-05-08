Autoridades dieron el mayor golpe del año al tráfico de marihuana en el Valle del Cauca

Más de cuatro toneladas de marihuana fueron incautadas por la Policía Nacional en el peaje El Cerrito, jurisdicción del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, en lo que las autoridades calificaron como el mayor golpe contra el tráfico de este estupefaciente en lo corrido del 2026.

El cargamento, que al parecer había salido desde el norte del Cauca, tenía como destino la ciudad de Medellín, donde sería distribuido por estructuras vinculadas al crimen organizado. Según las investigaciones preliminares, la droga pertenecería al grupo criminal “Yair Bermúdez”, organización señalada de financiar sus actividades ilícitas a través del narcotráfico y de mantener rutas estratégicas de distribución hacia diferentes regiones del país.

"Hoy le cumplimos al país con un resultado contundente. Incautamos más de 4.5 toneladas de marihuana en el Valle del Cauca. Esta operación se logró en el peaje del Cerrito, en el municipio de Ginebra, gracias a una información de inteligencia y un trabajo articulado de nuestras unidades antinarcóticos de las SIJIN en el marco de la estrategia Esmeralda Plus", dijo el Brigadier General, William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

La incautación se logró en medio de un operativo adelantado por unidades antinarcóticos, que interceptaron el cargamento cuando era movilizado por corredores viales del Valle del Cauca. Además del impacto económico, la operación afectó de manera significativa la capacidad logística y de distribución de las estructuras ilegales dedicadas al tráfico de drogas.



“Con este resultado, afectamos las finanzas criminales en más de 3.500 millones de pesos y evitamos que millones de dosis llegaran a las calles. Seguimos cerrando rutas del narcotráfico, debilitando sus estructuras y protegiendo la seguridad de los colombianos con contundencia y con determinación”, aseguró el director de Antinarcóticos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer posibles capturas y determinar qué otras estructuras criminales estarían relacionadas con esta red de narcotráfico.