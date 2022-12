Sin misa, pero con rosario, seguidores de Uribe se reunieron en Medellín

A las 9:00 de la mañana estaba planeada la eucaristía, en la iglesia San José de El Poblado, en apoyo al expresidente Álvaro Uribe ante la indagatoria que adelanta en la Corte.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Fueron cerca de 50 personas que llegaron, pero que quedaron sorprendidas ante el anuncio del sacristán de la parroquia. La misa se había cancelado, según el sacristán, por razones de seguridad.

Fue tanta la indignación de los feligreses que, dentro de la iglesia aplaudieron y gritaron atentas a favor del senador Uribe y exigían que se hiciera la eucaristía.

Publicidad

"No entendemos quién la pudo cancelar, simplemente, dice el sacristán que ellos prestaban la capilla pero no saben quién la canceló", "parece que es falta de carácter de quien decidió suspenderla. No hay motivo para creer que en Medellín no se pueda celebrar una misa por motivos de seguridad", dijeron algunos asistentes.

Publicidad

Le puede interesar: La cronología del caso Uribe, por el que es llamado a indagatoria

Luego de 15 minutos de manifestación, rezaron el rosario y finalizaron entonando el himno de Colombia.

Misa en apoyo a Uribe en el parque de El Poblado fue cancelada por motivos de seguridad. En el sitio se reunieron por lo menos 50 personas y no llegaron los representantes del Centro Democrático #UribeAIndagatoria #MañanasBLU pic.twitter.com/RrcWOtgqfp — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) October 8, 2019

Publicidad