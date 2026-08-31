Sismos hoy en Colombia: magnitud, ubicación, profundidad y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos registrados durante las últimas horas en diferentes zonas del país. Entre los movimientos se destacan dos eventos ocurridos en Totoró, Cauca, uno de ellos localizado en el área de influencia del volcán Puracé.

Los eventos reportados presentan magnitudes entre 2,0 y 3,2, con profundidades superficiales y de hasta 31 kilómetros.

Estos son los principales sismos registrados:

Magnitud 3,2: ocurrió a las 3:21 a. m. del 31 de agosto en Totoró, Cauca , en el área de influencia del volcán Puracé. El evento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Totoró, Puracé y Silvia.

ocurrió a las 3:21 a. m. del 31 de agosto en , en el área de influencia del volcán Puracé. El evento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Totoró, Puracé y Silvia. Magnitud 2,0: se registró a las 3:02 a. m. en Totoró, Cauca. El movimiento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Totoró, Puracé y Silvia. El reporte corresponde al SGC.

se registró a las 3:02 a. m. en El movimiento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Totoró, Puracé y Silvia. El reporte corresponde al SGC. Magnitud 2,4: ocurrió a las 11:06 p. m. del 30 de agosto frente a la costa de Venezuela. Fue un sismo superficial localizado a 45 kilómetros de Punto Fijo.

ocurrió a las 11:06 p. m. del 30 de agosto frente a la costa de Venezuela. Fue un sismo superficial localizado a 45 kilómetros de Punto Fijo. Magnitud 2,2: se registró a las 10:30 p. m. del 30 de agosto en Tarazá, Antioquia, con una profundidad de 31 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Ituango, Tarazá y Briceño.

Además, durante la madrugada del 31 de agosto se registró un sismo de magnitud 5,5 en Ruteng, Indonesia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este movimiento no corresponde a territorio colombiano.



Sismos en el área del volcán Puracé

Los dos movimientos registrados en Totoró, Cauca, ocurrieron en un sector relacionado con el área de influencia del volcán Puracé. El de mayor magnitud, 3,2, se presentó a las 3:21 a. m. y fue clasificado como superficial. El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y volcánica en esta zona.