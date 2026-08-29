Sismos hoy en Colombia: temblores registrados este 29 de agosto en Chocó y Nariño

Durante las primeras horas de este sábado 29 de agosto de 2026, se registraron varios eventos sísmicos en Colombia y zonas cercanas. Los movimientos tuvieron magnitudes entre 2.4 y 4.1, de acuerdo con los reportes disponibles.

El departamento del Chocó concentró dos de los eventos registrados durante la madrugada, mientras que otro movimiento tuvo como epicentro el área de influencia del volcán Cumbal, en Nariño. Además, se reportó un sismo de magnitud 4.1 en Panamá.

Estos son los principales sismos registrados hoy:

Sismo de magnitud 2.6: ocurrió a las 3:53 a. m. en Medio San Juan (Andagoya), Chocó . El evento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Sipí, a 14 kilómetros, y Nóvita, a 47 kilómetros.

ocurrió a las 3:53 a. m. en . El evento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Sipí, a 14 kilómetros, y Nóvita, a 47 kilómetros. Sismo de magnitud 3.0: se registró a las 3:39 a. m. en Istmina, Chocó , con una profundidad de 40 kilómetros. El evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvo como municipios cercanos a Sipí, Trujillo y El Dovio.

se registró a las 3:39 a. m. en , con una profundidad de 40 kilómetros. El evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvo como municipios cercanos a Sipí, Trujillo y El Dovio. Sismo de magnitud 2.4: ocurrió a la 1:23 a. m. en Aldana, Nariño , en el área de influencia del volcán Cumbal. Fue un evento superficial, ubicado a 3 kilómetros de Aldana y a 6 kilómetros de Cuaspud Carlosama y Guachucal.

ocurrió a la 1:23 a. m. en , en el área de influencia del volcán Cumbal. Fue un evento superficial, ubicado a 3 kilómetros de Aldana y a 6 kilómetros de Cuaspud Carlosama y Guachucal. Sismo de magnitud 4.1: se registró a las 11:56 p. m. del 28 de agosto, con epicentro en Panamá. El movimiento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a San Miguel, Chimán y Taboga.

¿Dónde se registraron los sismos de hoy?

Los movimientos reportados durante la madrugada se concentraron principalmente en Chocó y Nariño. Istmina y Medio San Juan aparecen entre las zonas con actividad sísmica registrada en las primeras horas del sábado.



La magnitud de un sismo indica la energía liberada en el lugar donde se origina el movimiento, mientras que la profundidad y la distancia al epicentro son factores que pueden influir en la forma en que es percibido por la población.

Para conocer nuevos reportes, el Servicio Geológico Colombiano actualiza de manera permanente su información sobre la actividad sísmica en el país.