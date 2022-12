Soborno por Ruta del Sol 2 salió del consorcio de Odebrecht y Corficolombiana: SIC

Mediante un comunicado, el grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corficolombiana S.A. y Episol S.A.S. se pronunciaron frente a las declaraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por pliego de cargos formulados por la entidad respecto al proyecto Ruta del Sol Sector 2.

Al respecto, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, manifestó que, cuando Odebrecht confesó sus prácticas en varios países del mundo, dijo que la superintendencia basó la acusación con base al acuerdo de culpabilidad de la multinacional en Estados Unidos.

“La superintendencia, después de esos 20 meses de investigación, le formula pliego de cargos. Investigando el soborno incluso se da cuenta de otras presuntas prácticas anticompetitivas y finalmente el viernes anterior dimos a conocer la medida”, expresó en Mañanas BLU.

En las investigaciones, según Robledo, se pudo establecer que el pago de soborno por la Ruta del Sol 2 salió del consorcio de Odebrecht y Corficolombiana: “Todas las empresas que hacen parte del Grupo Aval están involucradas, salvo la que se llama Grupo Aval, en la que es presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Es decir, la Superintendencia por el tema de soborno a Gabriel García Morales, en ese momento viceministro, le imputa responsabilidades derivadas del soborno a la concesionaria, a Episol y fundamentalmente a Corficolombiana, en donde era presidente José Elías Melo”.

Añadió que hay evidencia de que Luis Antonio Bueno Junior se reunió con el viceministro García Morales en un apartamento del norte de Bogotá, donde frecuentemente se reunían con los emisarios de Odebrecht, y ahí se acordó el pago de 6.5 millones de dólares.

“Dicen los brasileros que, inmediatamente aprobado el pago, se reunió Luis Antonio Bueno Junior con José Elías Melo, presidente de Corficolombiana. Ahí se habrían acordado dos cosas: la primera, que el soborno sería sufragado por Odebrecht y por Corficolombiana. (…), la segunda, no contarle nada a Carlos Solarte porque su participación, no lo digo yo, lo dicen ellos, del 5% es absolutamente irrelevante. Para ponerlo gráficamente, valía más que Carlos Solarte no supiera del soborno que lo que tendría que poner en la bolsa para pagarlo”, explicó.

