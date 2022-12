Sociedad de Pediatría respaldó a médico que no atendió a niño paciente

A través de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatría rechazó las grabaciones presentadas por una madre que denunció que por llegar 10 minutos tarde a una cita su hijo, que llevaba año y medio esperando, no fue atendido.



La sociedad afirma que los médicos solo tienen 20 minutos para atender a un paciente y acepta que el tiempo es insuficiente para brindar una atención de calidad.



Además dice que hay instituciones que obligan a los médicos a atender pacientes en solo 12 minutos.



Dice, de otro lado, que son las EPS las que están sometiendo a sus afiliados a este tipo de esperas.





-Con dos argumentos clave, el Gobierno busca evitar que la Corte Internacional de Justicia le quite a nuestro país una nueva porción de territorio marítimo.



-El presidente Juan Manuel Santos evaluará este lunes el impacto del fenómeno del niño en el país, en materia de sequía e incendios forestales.



-Este lunes comenzará el corte de cuentas que de la Corporación Excelencia a la Justicia al Sistema Penal Acusatorio y, según se ha conocido, tendrá duras críticas a ese mecanismo que tenía como propósito descongestionar la justicia.



-Las autoridades confirmaron que el séptimo frente de las Farc, bajo el mando de alias ‘Jerónimo Caresanto’, era el propietario de los 500 kilos de explosivos que fueron hallados por tropas del Ejército en el municipio de Puerto Concordia, Meta.



-1.600 mineros de Segovia, nordeste antioqueño, continúan en cese de actividades debido a las intimidaciones del Clan Úsuga.



-Varios menores que oscilan entre los 11 y los 15 años de edad, se recuperan de una golpiza que sufrieron a manos de varios taxistas que lograron atraparlos porque habían atracado a un taxista... Los jóvenes finalmente fueron aprehendidos por las autoridades.



-Un niño palestino murió en medio de los bombardeos del Ejército de Israel en la Franja de Gaza.



-La OTAN dice que es inaceptable la constante violación del espacio aéreo de Turquía, por parte de aeronaves rusas que adelantan bombardeos sobre objetivos del Estado Islámico en Siria.



-El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo desde España que las operaciones de Rusia en Siria le está echando gasolina al fuego y advirtió que el régimen de Bashar Al Assad no puede perdurar.



-Más de 300 personas han sido detenidas, en lo que va corrido del año, en los aeropuertos del país, intentado sacar sustancias alucinógenas, según un reporte de la Policía Nacional.



-Este lunes el Bus Colombia de Blu Radio, Noticias Caracol y El diario Espectador llegó al departamento del Valle del Cauca. Diego Monroy escuchó las propuestas de ólos candidatos a la alcaldía de Soacha, para solucionar el problema pobreza que se vive en este municipio aledaño a Bogotá.