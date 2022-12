Solo quedan dos días de abastecimiento avícola y porcino en Buenaventura

Tras 18 días de paro cívico en el puerto de Buenaventura, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, advirtió que el desabastecimiento de algunos sectores en la región es inminente.



Según los cálculos de los empresarios, la avicultura y porcicultura, los más golpeados por la parálisis, tienen inventarios para dos y tres días máximo.



"Ya hay muy poquitos días de inventario, hay compañías que tienen dos o tres dias, si bien hay una generosidad entre las mismas empresas que se prestan entre ellos, obviamente la situación se debe resolver", expresó.



Bedoya precisó que "el Gobierno no puede ceder en las todas las pretensiones de aquellos con quienes negocia, pero debe primar el orden público para garantizar la seguridad alimentaria".



Según el líder gremial, siguen represados en el puerto más de 240.000 toneladas materias primas, fundamentales para impulsar dos sectores antes mencionados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En marcha la reunión en la Procuraduría para tratar de superar el paro en Buenaventura.



-Se alejan las posiciones entre los sindicatos y el Gobierno. Los trabajadores anuncian nueva toma de las ciudades para la próxima semana.



-El representante John Jairo Cárdenas dijo que es falso que hubiera inscrito al ex embajador Juan Carlos Pinzón como precandidato del Partido de la U.



-Los casos de intolerancia en Cartagena siguen asombrando a las autoridades. Un hombre le cortó el cuello a su compañera tras una discusión y otro le disparó a una familiar porque no le vendió una cerveza.



-El presidente Donald Trump decidió llevar hasta la Corte Suprema de EE.UU. el pleito sobre los vetos migratorios para personas provenientes de varios países de mayoría musulmana.



-15 ciclistas colombianos están hoy en acción en carreteras europeas en competencias del calendario Unión Ciclística Internacional.



-Hablaron las víctimas del robo masivo de apartamentos en la localidad de Puente Aranda.



-Transmilenio anunció cambios en las rutas fáciles del sistema.