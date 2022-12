Somos 10 veces mejor que Electricaribe y haremos las inversiones necesarias: Codensa

Las fallas del servicio de Codensa en Chapinero y Usaquén, en Bogotá, tienen preocupadas a las autoridades y a la propia compañía, que planea invertir 4.000 millones de pesos en seis circuitos problemáticos en los próximos dos meses.

Codensa tuvo que crear un plan de contingencia y reparación específico para esas zonas: planea remodelar tanto la red aérea (que sufre con el contacto con los árboles), como la red subterránea. Mientras se ejecutan esas obras, los habitantes de la zona tendrán cortes programados.

Publicidad

"Si yo tomo los mismos informes que salen por parte de la Superintendencia, uno se puede dar cuenta que Codensa tiene un desempeño 10 veces mejor en términos de calidad de servicios con respecto a Electricaribe", explicó Francesco Bertoli, gerente de Codensa.

En los últimos dos años, la Superintendencia de Servicios públicos le impuso a Codensa multas por unos 4.000 millones de pesos y en el mismo periodo las quejas se dispararon.

Aunque la entidad asegura que Codensa tiene el músculo financiero para hacer las inversiones necesarias, le está haciendo un "seguimiento más estricto" a través de un plan de mejora.

Publicidad

"Esto no quiere decir que nosotros no los podamos sancionar con los procesos de investigación que ya hay en curso con las diferentes fallas regulatorias, no quiere decir que no los vayamos a sancionar si hay nuevas fallas", explicó la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.