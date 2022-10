Somos soldados del Gobierno y nos vamos si ellos lo indican: Gustavo Morales

Ante los rumores de la continuidad en su cargo como superIntendente de Salud, Gustavo Morales aseguró que se ha enterado de su supuesta salida por los medios de comunicación y no por una notificación oficial del presidente Juan Manuel Santos.

En caso de que le pidan la renuncia, el funcionario manifestó que está dispuesto a hacer lo que el mandatario disponga. “No tengo idea que sucedió, no creo que me declaren insubsistente porque no creo haber hecho algo malo”. (Lea también: Gobierno confirma salida de Gustavo Morales de SuperSalud)

“La situación formal de mi renuncia es la siguiente: como todos los superintendentes yo firmé una carta colectiva a finales de julio, en vísperas de la posesión del presidente en el nuevo periodo. Eso es lo que hay, una renuncia protocolaria. No tengo ni idea si me la van a aceptar, no he recibido ninguna llamada de Palacio”, agregó.

Con respecto a la supuesta molestia del Gobierno por haber emitido una circular sin consultarla con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el superintendente explicó de qué se trata el articulado, que estaría relacionado con la reglamentación de las inversiones de las EPS en clínicas y hospitales con recursos públicos.

“No me han expresado una molestia directoramente. La última vez que recibí una llamada fue por parte de María Lorena Gutiérrez, en la que me expresó que había recibido quejas por parte de representantes del sector salud.

Las molestias que se originaron en las empresas del sector salud tienen que ver “con una circular del año 2007 que tenía una regla según la cual era ilegal para todas las EPS invertir en activos fijos con la plata de la famosa Unidad de Pago por Capitación (UPC). A principios de 2013 salió una sentencia de la Corte Constitucional que dice que las EPS solo pueden invertir en activos fijos con el 10% de lo que se llama gastos de administración”.

“En una revisión que hemos venido haciendo con mi equipo de la circular única hemos detectado esas inconsistencias y normas obsoletas. Hace unos días detectamos estas donde nuestra circular decía una cosa que ya cambió. Lo que hice fue corregir la circular única”, precisó Morales.

Por último, expresó que desconoce si le están cobrando episodios del pasado que está contento en la SuperIntendencia y que si se tiene que ir se va feliz a comenzar nuevos proyectos. “Somos soldados del Gobierno, nos vamos o nos quedamos según ellos indiquen”.