Son sapos que tenemos que tragarnos: Santos sobre ofensiva terrorista de Farc

En entrevista con la agencia de noticias Euronews, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que aunque muchas veces se siente ofendido por los ataques de las Farc, “son unos sapos que tenemos que tragarnos”.



Cuando el periodista de Euronews le pregunta si se siente traicionado por los ataques de las Farc, el jefe de Estado contestó: (Lea también: Farc es la mayor amenaza terrorista en el hemisferio occidental, según EE.UU. )



“En su comportamiento diario muchas veces, lógicamente, no me gusta lo que hacen, los ataques inclusivo personales que me hacen a mí. No los encuentro justificables, pero es parte del proceso. Decimos en Colombia ‘unos sapos que tenemos que tragarnos’ para que el proceso continúe”.



Además, el mandatario de los colombianos también envió un mensaje a la comunidad internacional para que puedan apoyar aún más el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc. (Lea también: Nuevo hostigamiento de Farc en Meta mientras en La Habana piden parar la guerra )



Según el jefe de Estado, lo que la comunidad internacional tiene que decirle a las Farc es: “si ustedes quieren alguna legitimidad el día de mañana, si piensan cambiar las balas por los votos y tener algún tipo de reconocimiento lo que esperamos es que apuren, que aceleren la negociación, y que acepten unos acuerdos que sean aceptables para la comunidad internacional y también para la comunidad colombiana”.