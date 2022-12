Son unos 7 mil los milicianos de las Farc; no todos tienen armas: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en entrevista con BLU Radio, manifestó que se estima que son 7 mil los milicianos que hacen parte de las Farc, que también deben desmovilizarse con el grupo guerrillero.



“Lo que está calculado es que debemos tener otro tanto. Es decir, de 7 mil hombres en armas debe haber otro tanto en las milicias”, dijo.



Agregó que técnicamente un miliciano es un miembro de las Farc, no combatiente, pero que apoya desde el punto de vista logístico, ideológico e incluso armado, en algunas ocasiones.



Así mismo, el ministro dijo que un certificado será el garante para la entrega del armamento del grupo guerrillero, que se espera se dé antes del 20 de junio.



“Naciones Unidas se han comprometido a recibir ese armamento y certificar que se ha entregado las armas de cada una de las armas de los integrantes de las Farc”, especificó.



De otro lado, Villegas dijo que el plazo de 20 días más para la entrega de armas de las Farc es suficiente para tomar decisiones que hacen falta.



“En este plazo deben pasar algunas cosas por parte del Gobierno: los temas de aplicación de la amnistía, la suspensión de las ordenes de capturas, la expedición de resolución presidencial para aplicar la amnistía a los integrantes de Farc que no están en las cárceles”, dijo, entre otras cosas que faltan.



En ese sentido, Villegas manifestó que espera que no sea necesaria otra prórroga.



“Todos los detalles que faltaban en los protocolos dan certeza. Este acuerdo da un horizonte claro de la desmovilización de las Farc”, expresó.



El ministro recordó que el plazo inicial de 180 días siempre fue visto como corto, si se tienen en cuenta otros procesos en el mundo.



“Recordemos también que tuvimos serios problemas logísticos, climáticos y de detalles. Ahora lo que estamos haciendo es recuperando esos días”, dijo.



Escuche la entrevista completa aquí:



