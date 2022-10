Sony pide a los medios no usar los datos "robados" por hackers

El grupo Sony Pictures Entertainment pidió firmemente a los medios este domingo no utilizar los datos publicados tras el ciberataque del que fue víctima a fines de octubre, informó el diario The New York Times.

El abogado de Sony, David Boies, envió una carta a varias organizaciones de medios, entre ellas The New York Times, en la que calificó los documentos publicados como "informaciones robadas" y pide que sean destruidos en caso de haber sido descargados por esos medios.

Sony "no da su consentimiento para que posean, lean, copien (...) publiquen, descarguen, o cualquiercosa que hagan" de esos documentos, escribió el abogado en una carta de palabras tajantes dirigida a los servicios jurídicos de los grupos mediáticos.

Debido a un acto masivo de piratería, cinco filmes del estudio fueron colgados en línea y se robaron datos personales, incluyendo las direcciones y números de seguridad social de 47.000 empleados y otras personas de Sony Pictures.

El FBI abrió una investigación.

Según el sitio de información tecnológica Re/code, Sony trabaja sobre la posibilidad de que los piratas hayan sido de nacionalidad norcoreana. El robo coincidió con el estreno de la película "The Interview", distribuida por Sony y en la que se describe un complot ficticio de la CIA para asesinar al número uno de Corea del Norte Kim Jong-Un.

Corea del Norte negó la responsabilidad del ataque aunque lo consideró como un "acto legítimo".

AFP.