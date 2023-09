Sophia Vari era el “cemento” de la familia: Juan Carlos, hijo del maestro Fernando Botero

Juan Carlos Botero, hijo del artista recientemente fallecido Fernando Botero , explicó en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, cómo vivió su padre los últimos días de su vida, especialmente en cuanto a lo que fue el fallecimiento de su compañera sentimental, Sophia Vari, en mayo pasado.

"Para mí padre fue un golpe brutal", señaló el hijo de Fernando Botero, recordando, además, que también debió ser muy duro para la propia Sophia Vari, "porque ella quería estar viva y cerrarle los ojos" al maestro Fernando Botero.

"Ella luchó contra su enfermedad de una manera muy valiente, muy tenaz, realmente admirable. Hizo lo posible para mantenerse viva para ella cerrarle los ojos a mi padre, (pero) no fue posible", continuó contando Juan Carlos Botero.

La muerte de Sophia Vari, un golpe para la familia Botero

Según recordó Juan Carlos, la muerte de Sophia Vari "fue un golpe terrible para toda la familia, porque Sophia Vari era el cemento de la familia" a la que, reveló siempre buscaba unificar, entre otras cosas, porque la compañera de Fernando Botero "era una persona de una enorme sabiduría y una calidad humana excepcional".

Por otra parte, sobre cómo afrontó Fernando Botero la muerte de Sophia Vari, Juan Carlos contó que para el maestro "fue muy duro". Sin embargo, como "él decía que la tristeza no se puede cultivar, entonces estaba enfocado en aprovechar el poco tiempo que él sabía que tenía para hacer lo que a él le parecía importante, que era pintar".

Juan Carlos cuenta también que, aunque se dedicó esos últimos días a la pintura en acuarela, al maestro se le notaba "en momentos de gran tristeza, abrumado", lo que, agregó, no le impidió seguir dedicado al trabajo especialmente de unas acuarelas a las que el hijo del maestro calificó como "una especie de celebración de la vida".

"No eran tonos fúnebres, no eran de una persona asomada a la muerte, sino celebrando el fugaz milagro de la existencia. Me pareció muy lindo que sus últimas obras fueran un canto a la vida", complementó en ese sentido Juan Carlos.

Finalmente, aunque reconoció que por el momento continúan con otras actividades más urgentes entorno a lo que fue la partida de Fernando Botero, Juan Carlos señaló que él y sus hermanos continuarán defendiendo toda la obra de su padre, además de que será "natural realizar exposiciones y llevar su obra a todos los rincones del mundo", en medio del "compromiso de promover y defender la obra" de Botero en la medida de sus posibilidades.