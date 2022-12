“Soy una niña inocente”: María Luisa Piraquive se confiesa con Los Informantes

Este domingo se presentará la entrevista exclusiva de Los Informantes de Caracol Televisión con María Luisa Piraquive, la polémica pastora que dirige la iglesia Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.

En la entrevista asegura que no sabía qué significaba lavado de activos: “a mí me tocó preguntarle al abogado qué es eso”.

Piraquive además manifestó que “realmente como persona yo soy una niña inocente”.

Además prometió que “en los 45 años que llevamos no se ha presentado de que alguien venga a decir ‘aquí le traigo una maleta con tantos millones’”.

Durante la entrevista con Los Informantes, también dijo que ella no gasta su salario “ni siquiera en comida, me regalan zapatos, ropa, bolsos de marca, relojes, joyas, comida, pinturas, adornos, me lo regalan de gratitud”.

Vea la entrevista completa de la polémica líder espiritual del movimiento MIRA este domingo a las 8:00 de la noche.