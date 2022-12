Soy víctima de una infamia que me tiene devastado: Roberto Prieto

Después de dos inasistencias, el exgerente de la campaña Santos Presidente en 2014 respondió ante la Comisión de Acusación un cuestionario de aproximadamente 100 preguntas sobre sus supuestos vínculos con la multinacional brasilera, acusada de sobornos para obtener contratos.



Luego de la diligencia, Prieto manifestó a los medios que ha sido víctima de una gran mentira.



“Donde he ido lo único que he hecho es reiterar, siempre, que he sido víctima de una infamia mezquina, de una mentira que me tiene devastado”, dijo.



Agregó que Otto Bula miente cuando dice que él recibió un millón de dólares de Odebrecht.



“No es mi proceder reunirme ni recibir dinero de delincuentes”, enfatizó.