¿Su empresa está preparada para una visita del MinTrabajo? La multa le saldría por 5000 SMMLV

Las visitas de inspección del Ministerio del Trabajo se han intensificado durante 2026 y las empresas deben estar preparadas para responder a estos controles, que pueden realizarse sin previo aviso. De acuerdo con un informe de Grupo Soluciones Legales, los incumplimientos en materia laboral no solo pueden afectar la operación de una organización, sino también traducirse en sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Desde 2022, la cartera laboral ha realizado más de 61.000 inspecciones en todo el país. El aumento de las revisiones responde, entre otros aspectos, al seguimiento del cumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral y de las demás obligaciones contempladas en la normativa vigente.

¿Qué revisa el Ministerio del Trabajo durante una inspección?

Según Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, las visitas buscan verificar que las empresas cumplan integralmente la legislación laboral y respeten los derechos de los trabajadores. Entre los aspectos que con mayor frecuencia revisan los inspectores se encuentran los contratos laborales, las jornadas de trabajo, el pago de horas extras, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas relacionadas con el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación y la desconexión laboral.



El directivo explicó que muchas de las sanciones se originan en incumplimientos que podrían evitarse mediante revisiones periódicas de la documentación y de los procesos internos de las compañías.

Foto suministrado.

¿Cuáles son los errores que más generan sanciones?

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De acuerdo con Grajales, entre las irregularidades más comunes figuran la ausencia de contratos escritos, reglamentos internos inexistentes o desactualizados, sistemas de seguridad y salud en el trabajo incompletos, jornadas laborales que superan los límites permitidos, horas extras sin remunerar y el incumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral.

Por esa razón, recomendó mantener toda la documentación disponible y actualizada para atender cualquier visita de inspección sin contratiempos y evitar procesos sancionatorios.

¿Cómo prepararse para una visita del Ministerio del Trabajo?

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El director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales señaló que la mejor estrategia consiste en construir una cultura permanente de cumplimiento y no esperar a que se anuncie una inspección. Para ello recomendó realizar auditorías internas periódicas, revisar la documentación laboral, actualizar las políticas obligatorias, capacitar al personal encargado de talento humano y apoyarse en especialistas que acompañen la implementación de los requisitos legales.

Grajales advirtió que muchas empresas reaccionan únicamente cuando reciben un requerimiento oficial, aunque en ese momento ya puede ser tarde para corregir las fallas. A su juicio, el mayor riesgo no es la visita del Ministerio del Trabajo, sino llegar a ella sin la preparación necesaria, pues una auditoría interna realizada con anticipación puede marcar la diferencia entre un llamado de atención y una sanción de gran impacto económico.