“Subsidios cafeteros son pañitos de agua tibia”: caficultores a la deriva

Bancarización: Otra duda de quienes se ven involucrados en el sector cafetero, se convierte entonces en otro de los retos, pues las condiciones actuales no permiten obtener beneficios para ninguna pieza del eslabón.



Este, es uno de los puntos que hicieron parte de un reciente debate en el Congreso de la República, donde al ministro de Hacienda, al de Agricultura y al presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se expuso el complejo panorama que no todos entienden.



“Un sector que no está formalizado no puede ser bancarizado. Usted no le puede pedir a los caficultores que sin estar ellos legalmente formalizados, sí accedan todos a bancarización. Aquí habrá que pensar en lo que sucede con los juegos de azar para el sector agropecuario, mientras que los formalizamos, porque si no es acabarlos. Los costos de bancarización para que se tenga claro, pueden llegar a ser entre 1500 y 2000 pesos por arroba, entre 15 y 20 mil pesos por carga, que los paga directamente el caficultor de base. El más pequeño lo va a pagar, porque no lo va a pagar ninguno de los intermediarios. Ese tema hay que dejarlo como una alerta”, señaló ante la Comisión Quinta, el senador del Centro Democrático Alejandro Corrales.



Entre las preocupaciones que se ponen en la mesa, que tienen en vilo al sector cafetero,Aunque el Gobierno Nacional se comprometió a poner en marcha desde esta semana el Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera -IGEC-,

subsidiando a 540 mil familias cafeteras con cien mil millones de pesos, esto aún, no es claro para los caficultores.

Duque ve necesaria unión de países caficultores para reclamar mejores precios

“Los subsidios son paños de aguas tibias porque se cree que son 2.500 pesos por arroba, entonces hablábamos de 64, 65 mil pesos, son 2500 pesos más,señala José Alirio López, otro caficultor del eje.Esa figura matemática, no suficiente para los caficultores,“Las pérdidas en el café son muy claras: La arroba de café, el costo de producción de la arroba es de 800 mil pesos, y lo estamos vendiendo en 650 mil. Son 150 mil que se están perdiendo”,“La Federación ha tenido toda la voluntad de negociar de cómo va a llegar ese aporte a los cafeteros, pero el tema es el asesor de asuntos cafeteros que está poniendo trabas, que no conoce realmente los costos de producción, que no sabe en una finca los verdaderos costos de producción, propone mucho menos.De acuerdo con la más reciente propuesta del Gobierno, el incentivo se pagará cuando el precio se encuentre por debajo de los 700.000 pesos por carga de café pergamino seco de 125 kilogramos,os beneficiarios serán los productores de café que hagan parte del Sistema de Información Cafetera para evitar colados, será operado por la Federación Nacional de Cafeteros y se debe contar con la cédula cafetera inteligente.“Esto es una crisis en el mundo, a diferencia del Brasil, que son los únicos que debido a la devaluación del Real Brasilero, están vendiendo a excelentes precios, de resto,Brasil y Vietnam son los mayores productores de café en el mundo,sino a todos los países productores en el planeta.