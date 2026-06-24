'Súper Niño' pone en alerta al agro en Colombia: arroz, papa y tomate, entre los productos en riesgo

El fenómeno del Súper Niño ya encendió las alarmas en el sector agropecuario colombiano. Según el Ministerio de Agricultura, los impactos potenciales sobre la actividad agropecuaria superan el 82%, una cifra que refleja la alta vulnerabilidad de la producción de alimentos frente a la disminución de lluvias, el estrés hídrico y el aumento de temperaturas que ya comienzan a registrarse en varias regiones del país.

El sector agropecuario permanece en alerta ante un fenómeno que podría poner a prueba la producción de alimentos y la estabilidad de los precios en Colombia durante los próximos meses.

La preocupación del sector radica en que prácticamente toda la producción agropecuaria requiere agua para mantenerse. Cultivos esenciales para la canasta familiar como arroz, papa, cebolla, tomate, plátano y yuca, así como cadenas pecuarias de pollo, huevo, carne, leche, cerdo y producción piscícola, están bajo monitoreo permanente ante el riesgo de sequías prolongadas.

A este escenario se suma otro factor que preocupa a los productores: el incremento reciente en los costos de los fertilizantes, asociado a las tensiones internacionales en el Estrecho de Hormuz. Para la SAC, la combinación entre sequía y altos costos de producción podría afectar la rentabilidad de miles de agricultores y comprometer la capacidad de volver a sembrar en 2027, especialmente en cultivos de ciclo corto.



El presidente de la SAC, Jorge Bedoya cuestionó la insuficiencia de recursos destinados al aseguramiento de cosechas y a los subsidios para créditos de inversión que permitieran a los productores prepararse frente al fenómeno climático. Según señaló, la falta de cobertura de seguros podría traducirse en futuras solicitudes de refinanciación o condonación de créditos si las pérdidas llegan a ser significativas.

"Si el niño le pega muy duro, después con qué va a volver a producir y vendrán las solicitudes de condonación de créditos, la refinanciación y demás y por eso los seguros son tan importantes. Pero este gobierno desafortunadamente le ha puesto mucha plata a hacer eventos en las regiones y reuniones más con una cara más política que fortalece más los recursos que se requieren para enfrentar este tipo de fenómenos climatológicos" añadió el presidente de la SAC.

Fenómeno de El Niño Foto: referencia, ImageFX

Desde el Gobierno, la respuesta se ha centrado en medidas anticipatorias. El Ministerio de Agricultura confirmó que el fenómeno ya se encuentra establecido en el país, de acuerdo con reportes del IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las zonas bajo mayor seguimiento son la región Caribe, la Andina y la Orinoquía, mientras que las cadenas priorizadas incluyen arroz, caña de azúcar, papa y la producción láctea.

Publicidad

Como parte de la estrategia de preparación, la cartera activó desde el pasado 4 de junio un Puesto de Mando Unificado (PMU) sectorial que ya ha realizado tres sesiones de coordinación. Además, trabaja junto con autoridades ambientales y de gestión del riesgo en planes de financiamiento, nutrición de cultivos y optimización del uso del agua para enfrentar los posibles efectos de la sequía.

En materia de apoyo económico, el Ministerio anunció una bolsa de 69.000 millones de pesos para el seguro agropecuario durante el segundo semestre del año. Asimismo, informó avances en instrumentos de gestión del riesgo y financiamiento productivo, mientras el programa FAIA, Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, dispone de 110.000 millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado 17.000 millones beneficiando a cerca de 7.200 productores de cultivos como café, maíz, arroz, fríjol, plátano, caña y papa.

Las autoridades prevén que los efectos más fuertes del fenómeno podrían sentirse entre noviembre de 2026 y el primer semestre de 2027. Por esta razón, el próximo 30 de junio se realizará un encuentro nacional agroclimático para fortalecer las acciones de prevención y consolidar un plan de respuesta que será entregado al siguiente Gobierno.

