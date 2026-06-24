Declaran alerta amarilla hospitalaria en el Atlántico ante Fenómeno de El Niño

Partiendo de que el Fenómeno de El Niño implica condiciones de riesgo, la Secretaría de Salud de Atlántico declaró la alerta amarilla hospitalaria en este departamento hasta el próximo 31 de diciembre, tiempo en el que la red pública y privada deberá adoptar medidas para atender cualquier evento que implique interés en salud pública o epidemiológico.

La autoridad en salud afirma que El Niño impone un escenario complejo con la afluencia e interacción de individuos que pueden permitir la fluctuación de Enfermedades de Interés en Salud Pública, por lo que exige a hospitales, clínicas, centros, puestos de salud y las entidades que presten el servicio de traslado de pacientes, priorizar la atención a los casos de emergencia derivados del Fenómeno.

Así, la Secretaría de Salud pide a la red hospitalaria “contar con la disponibilidad operativa básica y máxima en cada entidad en caso de una emergencia o desastre garantizando los suministros necesarios”, así como “reforzar los equipos médicos e interdisciplinarios en los servicios de urgencias y de suministro e insumos médicos quirúrgicos”

A su vez, deben notificar a las autoridades respectivas los eventos que impliquen interés en salud pública o epidemiológicos y, si se trata de un evento en masa se notificará al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres - CRUED, para que se dé la activación del Plan de Contingencia.



Por su parte, el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres – CRUED, deberá garantizar el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y coordinar con la Red Hospitalaria la prestación de los servicios de Salud, durante las 24 horas del día.