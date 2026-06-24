Capturan a hijo de Diomedes Díaz en operativo contra red de ‘gota a gota’ en Atlántico

A las instalaciones del Gaula en el norte de Barranquilla fue trasladado Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, al que capturaron la madrugada de este miércoles, durante una redada que desplegaron las autoridades en varios puntos del área metropolitana.

El procedimiento se realizó a las 4:30 a.m. y durante el operativo fueron capturadas en total seis personas que harían parte de una red de cobradiarios o prestamistas ilegales ‘gota a gota’, de la cual Díaz González estaría siendo señalado como supuesto dueño de la ruta.

El hijo del Cacique de La Junta, según conoció BLU Radio, será procesado por los delitos de secuestro y tortura, en los que habría incurrido en un episodio de 2025.

Se espera que en las próximas horas se revelen detalles del caso por el que Díaz González ya está en poder de las autoridades, que lo requerían a través de una orden judicial emitida en su contra.

