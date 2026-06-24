Air-e afirma que aumento en la tarifa de energía se debe a impacto del Fenómeno de El Niño

A raíz de las quejas por el aumento de la tarifa de energía para los usuarios de Air-e en el Caribe, la intervenida empresa explicó que el incremento obedece a los impactos del Fenómeno de El Niño sobre los costos de generación.

Como se recordará, Air-e anunció que en la factura que llegará a partir de julio, habrá un incremento del 5.5% en el valor del kilovatio hora, ubicándose en 840,15 pesos, para sus usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Para entenderlo mejor, si tomamos como referencia el recibo de luz de una casa donde viven tres personas, en estrato 2 y con un consumo de 294 kilovatios hora al mes, encontramos que allí deberán pagar unos 220.000 pesos por la energía, aún con el subsidio del 50% que aplica para su estrato y sin incluir impuestos adicionales como la tasa de seguridad.

Al respecto, Air-e explicó que las variaciones obedecen, especialmente, al incremento del costo de generación por los altos precios en bolsa como consecuencia de la presión ejercida por el fenómeno de El Niño.



A esto, sostuvo la empresa, se suma el crecimiento de la demanda de electricidad en el país por las altas temperaturas, "un mayor requerimiento de energía que ha impactado los precios en el mercado, generando un aumento en los costos de compra para las empresas comercializadoras en el país".

Rechazo de los usuarios

Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe afirma que la explicación de Air-e "no es valedera porque la empresa intervenida había anunciado el año pasado que las tarifas eléctricas de los años 2025 y 2026 permanecerían estables, pues ya había negociado las necesidades de energía a través de contratos a largo plazo, que permiten precios constantes para el 85% a 90% de las necesidades del fluido".

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"El otro 10% o 15% es el que puede variar, porque se negocia a diario en la bolsa de energía, pero su peso es muy pequeño en la tarifa, cuando estamos hablando de un aumento de $45 el kilovatio hora, el 5,5% que es igual o mayor al costo de vida en todo el año", criticó Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios.