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"Que sea rápido y diligente": generadoras frente a pagos anunciados por Air-e

La empresa anunció que comenzará a pagar las deudas con las generadoras tras un desembolso aprobado por el MinHacienda, pero este apenas es de $200.000 millones y las deudas superan los $2.5 billones.

energía eláctrica.jpg
Energía eléctrica.
Foto: BBVA.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Como un alivio es visto por las generadoras de energía el reciente aviso publicado por Air-e en su página web, donde la intervenida empresa informó que tras una aprobación de recursos superiores a los 200.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda, "la compañía iniciará las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para pagar a partir de la fecha la mayor cantidad de obligaciones relacionadas con compra de energía adquiridas en forma previa y posterior a la toma de posesión".

El desembolso es menor al 10% de la deuda, la cual supera los 2.5 billones de pesos; sin embargo, desde el gremio de las generadoras Andeg destacan que al menos habrá un abono, después de año y medio sin recibir un pago por parte de Air-e.

"La última vez que la empresa pagó esa acreencia que se viene acumulando fue más o menos en enero o febrero de 2025 y desde entonces la bola de nieve lo único que ha hecho es crecer; entonces que estén diciendo que van a comenzar a pagar algo, pues es un buen mensaje", expresó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.

"Ojalá sean más recursos, porque la verdad es que la gestión de la SuperServicios frente a esta compañía es nula o muy baja, por eso esta deuda viene subiendo y subiendo cada mes. Solo el último mes subió 130.000 millones de pesos", indicó.

Castañeda aseguró que es necesario que esos aportes se hagan lo más rápido posible, para que los acreedores mejoren la situación que tienen con respecto al Fenómeno de El Niño.

"Hay que encontrar esos mecanismos para que esto sea rápido y diligente, es decir, tiene que llegarles a los principales acreedores. Hay empresas que están acumulando hoy en día casi el 40% el total de la deuda, que no vayamos a tener apagones por falta de plata y por falta de de compra de combustible durante el Fenómeno de El Niño", agregó Castañeda.

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