CNE declarará presidente electo entre jueves y viernes tras proceso de escrutinio de votaciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en diálogo con Mañanas Blu, entregó un balance de tranquilidad y eficiencia sobre el proceso de escrutinio final de la segunda vuelta presidencial.

Según reportó la Registraduría, existe una coincidencia del 99.997% entre el preconteo inicial y los resultados verificados por los jueces de la República, una cifra que, en palabras del magistrado Benjamín Ortiz, "evidencia la robustez del sistema electoral colombiano y la responsabilidad con que las autoridades encargadas de realizar los escrutinios... trabajan".

Cifras de reclamaciones bajo la lupa

Frente a las versiones que sugerían la existencia de más de 53.000 reclamaciones, el magistrado Ortiz fue enfático en aclarar que tales números no se ajustan a la realidad procesal.

Aunque reconoció que los testigos presentaron diversas solicitudes que fueron atendidas por los jurados y comisiones, señaló que, respecto a las cifras mencionadas por algunos sectores políticos, "el número es abismalmente inferior al que usted acaba de enunciar de acuerdo con la información que ha conocido".



Elecciones presidenciales en Colombia AFP

El magistrado destacó la labor de cerca de 9.000 jueces y notarios, así como de unos 860.000 jurados de votación, calificando su trabajo como "una labor encomiable realmente, admirable y digna de ser reconocida".

Votos en el exterior y transparencia administrativa

Uno de los puntos de mayor interés fue el escrutinio de los votos depositados fuera del país. Ortiz explicó que este proceso se realizó con celeridad siguiendo estrictamente el artículo sexto de la Ley 163 de 1994, el cual permite consolidar los resultados enviados por embajadas y consulados por medios electrónicos.

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Al respecto, aclaró que no hubo inconvenientes mayores ni reclamaciones finales en este apartado: "Ese proceso lo adelantamos en la mañana de ayer realmente de una forma célere, de una forma rápida, no hubo inconvenientes".

Asimismo, subrayó que este es el mismo procedimiento utilizado en los últimos cuatro periodos electorales, el cual fue "el mismo con el que nuestro presidente Petro se eligió hace 4 años y que en su oportunidad pues no tuvo reparos".

Foto: AFP

Proclamación del presidente electo

El CNE trabaja actualmente en jornadas de 24 horas para finalizar la lectura de los pliegos electorales de los 33 departamentos. Hasta el momento, el proceso avanza sin contratiempos significativos, salvo algunas reclamaciones en Bogotá que ya están siendo resueltas.

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Sobre la fecha definitiva para la entrega de la credencial al nuevo mandatario, el magistrado Ortiz dio un parte de victoria: "aspiramos que en el día de mañana o más tardar el viernes podamos ya declarar quién es el elegido como presidente de la República".

Con esto, se busca generar tranquilidad al país demostrando que "las instituciones están sólidas, que están muy fuertes y que en ellas pueden confiar" todos los colombianos.