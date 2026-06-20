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Priorizan cuatro poblaciones en Atlántico ante riesgo de disturbios durante elecciones

Para el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no hay riesgo de constreñimiento electoral en el departamento, sin embargo estarán muy alertas ante la presencia de delitos electorales.

Autoridades en Barranquilla.png
Las autoridades en Barranquilla luego de un consejo de seguridad extraordinario.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanalarga son los cuatro municipios del Atlántico en los que fue reforzada la seguridad desde este viernes para esta segunda vuelta presidencial, dado al riesgo que identificaron las autoridades de alta posibilidad de disturbios que afecten el trasegar del certamen democrático.

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Así fue confirmado tras un consejo extraordinario de seguridad en Barranquilla por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien además aseguró que no solo serán vigilados los 345 puestos de votación habilitados, sino también los lugares de escrutinio y las sedes tanto políticas como de la Registraduría.

“Acá con un análisis que hizo nuestra fuerza pública a través de un centro integrado de información de inteligencia electoral, se determinó que deberíamos focalizar los esfuerzos en cuatro municipios: Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanalarga. Las razones son porque podrían ocurrir violentas relacionadas principalmente con disturbios, que puedan alterar de alguna manera ese certamen democrático”, fueron sus palabras a los medios de comunicación terminada la jornada.

Para el ministro Sánchez en el departamento no hay riesgo de constreñimiento electoral, sin embargo estarán muy alertas ante la presencia de delitos electorales, los cuales de ser sorprendidos se pagan con penas de cárcel que van de cuatro a nueve años.

Del mismo modo, fueron identificados puntos en los que se podrían llevar a cabo manifestaciones luego de conocerse los resultados presidenciales. Estos son el Monumento a la Bandera, en el sur de Barranquilla, la avenida Circunvalar, la Plaza de la Paz, la Plaza del Sol y la vía Oriental, en todos fue priorizada la vigilancia con uniformados de la Policía.

La Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana tendrán componentes marítimos, fluviales y aéreos especiales desplegados y operativos para garantizar la seguridad y reacción en tiempo real en puntos estratégicos de la geografía atlánticense.

A nivel nacional para la ejecución del Plan Democracia, el Ministerio de Defensa desplegó más de 408.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para blindar los 13.489 puestos de votación en todo el país.

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El ministro Pedro Sánchez Suárez reiteró el ofrecimiento de recompensas por hasta 50 millones de pesos por información relacionada con delitos electorales, hasta 1.000 millones de pesos por información que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales y hasta 200 millones para evitar acciones y atentados terroristas.

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