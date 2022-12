Supersociedades ordena liquidación de Constructora Carlos Collins

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Constructora Carlos Collins tras verificar que la compañía no desarrolla actualmente su objeto social ni cumplió con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil.



“De acuerdo con informes presentados por el revisor fiscal la compañía no presenta retención en la fuente desde 2014; debe impuesto de renta de 2013 por $1.521 millones, impuesto de renta de 2015 por $64 millones, impuesto a la riqueza año 2016 por $199 millones e impuesto al valor agregado periodo 1 de 2016 por $17 millones por lo que la Dian tiene embargadas las cuentas bancarias de la sociedad””, dice un comunicado de la Supersociedades.



“A partir de este momento, Constructora Carlos Collins S.A. no podrá desarrollar ninguna actividad comercial y solo conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio”, agrega.