Suspendido provisionalmente nombramiento de Guillermo Echavarría como rector de U. Popular del César

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el nombramiento de Guillermo Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, al considerar que no cumplía con la experiencia mínima exigida para asumir el cargo.

Esta decisión del Consejo de Estado se da tras una demanda que cuestiona el cumplimiento de los requisitos exigidos por los estatutos internos de la universidad para ocupar el cargo.

De acuerdo con el alto tribunal, en un análisis preliminar se encontró que Echevarría Gil no acreditó la experiencia mínima requerida de cinco años en educación superior al momento de su inscripción en el proceso electoral, realizada el 26 de noviembre de 2025.

Explicó el Consejo de Estado que la certificación laboral aportada por la propia Universidad Popular del Cesar solo permite demostrar un total de cuatro años, diez meses y 26 días de experiencia docente en esa institución.



Además, el Consejo de Estado determinó que no podía contabilizarse el tiempo laborado en la empresa UPARSISTEM S.A.S., correspondiente al año 2020, debido a que dicha entidad no hace parte del sistema de educación superior.

“La experiencia académica acreditada no alcanza los cinco años exigidos en los estatutos universitarios”, señaló el alto tribunal.

Guillermo Echavarría Gil, hace apenas 10 días, se estaba posesionando como el nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar y en esa ceremonia estuvo presente Juliana Guerrero, quien estuvo como representante del presidente ante el Consejo Superior y la presencia de ella en ese evento por supuesto no pasó desapercibida porque incluso en la ceremonia fue presentada como doctora lo que desató una serie de reacciones en las redes sociales recordemos que ella fue imputada hace unas semanas por la Fiscalía General de la Nación el caso de los títulos falsos.