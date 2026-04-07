En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Suspensión de captura a cabecillas pondría en riesgo procesos que tardan más de un año: Asocapitales

Suspensión de captura a cabecillas pondría en riesgo procesos que tardan más de un año: Asocapitales

Los alcaldes señalan que justo en los territorios donde se concentran cerca del 45 % de los homicidios y más del 50 % de las extorsiones del país son en las ciudades principales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad