Tarifas de SITP no subirán, dice Petro

El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo petro, aseguró que las tarifas para el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, no subirán. (Lea también: Medellín, Cali y Barranquilla juntas no reciclan la cantidad de Bogotá: Distrito )



“La tarifa del transporte este año no va a subir, vamos a cambiar tarifas diferenciales para adaptarlas al modo del Sistema Integrado de Transporte Publico que ya está prácticamente a punto de finalizar, ya implica unos cambios de rutas, de articulaciones, de modos diferentes, pero no va a subir la tarifa”, aseguró el mandatario.



Señaló que lo que se hará es adaptar las diferenciales al sistema. Además, dijo que los subsidios de rebaja para estratos 1 y 2 y estudiantiles continuarán dentro del sistema. (Lea también: Petro firmará este jueves decreto que prohíbe uso y porte de armas blancas )



“Comenzamos con 7 mil pesos pasaje, imagínese que hubiera pasado en Bogotá si yo cobro a 7 mil pesos el pasaje para subirse a un bus , pero así comenzamos porque los buses iban desocupados, en la medida que progresivamente se ha implementado, la tarifa técnica ha bajado, en este momento se ubica en 2 mil 170 pesos aún está por encima de lo que cobramos al pasajero, esa diferencia, se llama subsidio al transporte, la Bogotá Humana subsidia el transporte y no nos avergüenza decirlo, porque no vamos a tener un transporte sostenible con saltos tecnológicos como el que proponemos ahora que es el Metro, sin subsidio”, aseveró Petro.