Santos reveló que su hija, junto a otras dos jóvenes, iban en un vehículo de Uber cuando fue “interceptada por taxistas que están haciendo redadas ilegales como de paramilitarismo y ella en medio de su pánico llamó a mi jefe de seguridad para que la ayudara” (Lea también: Taxistas están haciendo redadas como de paramilitarismo con Uber: Pacho Santos ).

Reveló que uno de sus funcionarios llegó al lugar de los hechos “y subió a mi hija y a sus amigas al carro y en cuanto iban a arrancar un taxista se subió en el estribo a romper el vidrio y el espejo y pues el conductor arrancó para salir de esa situación y el taxista se cayó”.

Agregó que el conductor del taxi que intentó atacar el vehículo en el que se encontraba su hija “está bien, no le pasó nada, mi conductor solamente tenía que salir de esa situación y una cantidad de taxistas se fueron a perseguirlo” (Lea también: Camioneta donde viajaba hija de Pacho Santos habría arrollado taxista y huido ).

Además, afirmó que los taxistas alcanzaron al carro cuando intentó entrar al Cantón Norte “y los taxistas destruyeron el carro con tres niñas dentro. Ese carro es propiedad del Estado y ellos deberán responder por eso”.

