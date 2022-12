Teletrabajo, nuevo reto del Gobierno para beneficio de la población carcelaria

En el centro de reclusión de mujeres el Buen Pastor en Bogotá se presentó la nueva política del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que tiene como fin beneficiar a miles de reclusos del país.



Al respecto, la viceministra de las Telecomunicaciones, María Carolina Hoyos, indicó que este proyecto tiene como fin "abrir la oferta laboral para personas que no podían ser productivas pero que ahora se conviertan en una opción productiva". (Lea también: ¿Busca empleo? Tiene más garantías de encontrarlo si tiene perfil en LinkedIn )



Señaló además que "en el 2018 se espera tener 120 mil personas teletrabajando de las cuales hoy hay 45 mil personas".



Agregó, sin embargo, que para evitar posible casos de fraude o demás situaciones a través del uso de internet por parte de los reclusos, se "tendrá la posibilidad de software de alerta para que solo puedan entrar a páginas del Sena". (Lea también: Todo lo que necesita saber si está buscando empleo y quiere que le vaya bien )



Frente a esto, el ministro de Justicia Yesid Reyes indicó que este proyecto no solo aportará a la reducción del hacinamiento sino también se cumple objetivo de la resocializacion.



"La única forma de luchar contra el hacinamiento carcelario no es solamente la construcción de carceles, (...) pero es muy importante racionalizar detención preventiva y mejorar la resocialización para que las personas pueda reintegrarse en la sociedad", preciso. (Lea también: Generación de empleo, la apuesta de Barranquilla para el posconflicto )



Finalmente, el ministro de trabajo Luis Eduardo Garzón indicó que "esto genera una motivación en gente que ha sido estigmatizada por su pasado, (...) en este nuevo régimen penitenciario habrá camino hacia la resocialización".