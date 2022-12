Teniente Moscoso fue muy valiente durante su secuestro por Farc: general Mejía

El general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, entregó detalles en Blu Radio sobre la liberación del subteniente Cristian Moscoso y su estado de salud. (Lea también: Subteniente Moscoso está en excelentes condiciones de salud: general Mejía )

“Lo vi muy animado, muy fuerte, gracias a Dios su juventud le permite enfrentar una situación tan crítica, estamos muy orgullosos de él y su comportamiento”, manifestó el general Mejía.

Agradeció a la Cruz Roja Internacional “que siempre es vital en estos procesos” y enfatizó en que “los protocolos y lo planeado por parte del Ministerio de Defensa se cumplió en pleno detalle”.

El comandante del Ejército también reveló que “por el comportamiento heroico” del subteniente Moscoso, será condecorado el próximo 7 de agosto (día del Ejército Nacional), con la medalla del valor.

Entre tanto, el general Mejía habló sobre el cese al fuego unilateral decretado por la guerrilla de las Farc desde el lunes y enfatizó en que “ese es un tema totalmente político. La instrucción que hemos recibido es seguir cumpliendo la Constitución y la Ley, mientras exista un soldado de Colombia caminando por los campos de la patria, estaremos defendiendo a los campesinos, a la infraestructura, a la Patria”.

El militar del Ejército liberado el domingo por las Farc, en vísperas de la tregua unilateral iniciada este lunes por esa guerrilla comunista, aseguró que recibió "un trato digno", aunque al caer en manos de los rebeldes pensó que lo iban a matar. (Lea también: Dije a Farc que si me mataban, me dejaran donde mi familia me hallara: Moscoso )

El subteniente Cristián Moscoso, que permaneció 12 días en poder de las Farc tras ser capturado en un enfrentamiento en el departamento de Putumayo, habló en un video. "Yo hablo de los (guerrilleros) que estuvieron conmigo; me dieron un trato digno, a partir del momento en que caímos en la emboscada", dijo Moscoso a Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur de las Farc, presente durante la entrega del militar.

El oficial de 26 años, le relató al jefe guerrillero detalles de su captura en enfrentamientos el pasado 7 de julio, donde también murió un militar y dos más resultaron heridos.

Moscoso aseguró que cayó herido por levantar "mucho el brazo en el instante en que iba a cambiar el proveedor del fusil" y añadió que cuando se dio cuenta "ya tenía la guerrilla encima".

"Ellos (los guerrilleros) me decían que me iban a curar y que cuando ya estuviera bien me entregaban, pero yo no les creí, yo solo les decía que si me iban a matar que me dejaran en un lugar donde mi familia me pudiera encontrar", relató el oficial, de pie en un lugar selvático, vestido con un pantalón azul y con el brazo izquierdo vendado.

Con AFP