Terremoto en Colombia: este es el mapa de las viviendas afectadas

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto sigue dejando cifras sobre sus desgarradores efectos. Cinco días después, el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados, en 448 municipios de 15 departamentos.

Sin embargo, el mapa territorial disponible muestra que todavía no existe un desglose completo de las viviendas afectadas por departamento. La información reunida registra 28.195 viviendas averiadas en diez territorios, equivalente a cerca de una tercera parte del total nacional. El documento advierte que las cifras tienen diferentes fechas de corte y criterios de reporte, por lo que no deben sumarse ni compararse directamente.

Mapa de afectaciones por terremoto Suministrado

¿Qué departamentos reportan más viviendas afectadas?

El Valle del Cauca concentra la mayor cifra entre los territorios que cuentan con un dato propio, con 18.881 viviendas averiadas. Le siguen:



Chocó: 3.199 viviendas averiadas.

Quindío: 2.144.

Caldas: 1.959.

Cauca: 1.241.

En el Valle del Cauca también se reportan 3.290 viviendas destruidas y 402 edificios colapsados o afectados. En Chocó, el registro señala 468 viviendas destruidas y daños en 29 municipios.

Labores del Ejército en Chocó por terremoto. Foto: Ejército Nacional.

¿Qué otros departamentos aparecen en el mapa?

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El registro también incluye cifras para Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Sucre y Risaralda:



Antioquia: 352 viviendas averiadas.

Tolima: 234.

Cundinamarca: 89.

Sucre: 56.

Risaralda: 40.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

En Risaralda, el mapa hace una advertencia sobre un posible subregistro: aunque aparecen 40 viviendas averiadas, se contabilizan 66 estructuras colapsadas en Pereira y el conteo departamental todavía no está consolidado.

¿Por qué todavía no está completo el mapa?

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La UNGRD continúa levantando el inventario definitivo mediante imágenes satelitales y sobrevuelos priorizados en 85 municipios. Al 13 de agosto, 13 de esas verificaciones estaban completas. Esto significa que el número de viviendas afectadas puede cambiar mientras avanzan las visitas de ingeniería y la revisión en terreno.

El terremoto también deja 288 personas fallecidas, 202 desaparecidas, 4.018 heridas y 354 rescatadas de entre los escombros, de acuerdo con el último balance citado. Mientras las autoridades llegan a zonas alejadas, el alcance de los daños continúa en proceso de consolidación.