The Nature Conservancy habla sobre el ‘fracking’ y asegura que “el agua sostiene el 80 % del PIB”

A pocos días de que Colombia entre en la recta final por la segunda vuelta presidencial, el agua se convirtió en uno de los temas que comienza a ganar protagonismo en el debate público. La llegada del fenómeno de El Niño y las advertencias sobre posibles periodos de sequía han llevado a expertos ambientales a pedir medidas urgentes para proteger las fuentes hídricas del país.

Desde The Nature Conservancy Colombia, una de las organizaciones ambientales más importantes del mundo, hicieron un llamado para que el próximo gobierno convierta la conservación del agua en una prioridad durante sus primeros 100 días de gestión. La advertencia no solo está relacionada con el medio ambiente, sino también con la economía nacional.

“El agua sostiene el 80 % del PIB”: la advertencia de Nature Conservancy

La directora de The Nature Conservancy Colombia, Claudia Vázquez Marasani, explicó que aunque Colombia es reconocida por su riqueza hídrica, también enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático.



Según la experta, los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos, por lo que el país necesita fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos como ríos, humedales y páramos.

La frase más contundente de su intervención estuvo relacionada con el impacto económico del recurso hídrico.

La directiva explicó que gran parte de la actividad económica colombiana depende de la cuenca Magdalena-Cauca, considerada la principal fuente de abastecimiento hídrico del territorio nacional.

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“Si esta cuenca está en riesgo, por lo tanto, la economía misma del país está en riesgo también”, advirtió.

Por esa razón, propuso que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya metas concretas de conservación y un portafolio específico para la protección de los ecosistemas de agua dulce.

Fenómeno de El Niño. Foto: AFP.

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Fracking en Colombia: la ciencia pide aplicar el principio de precaución

Durante la entrevista también surgió uno de los temas más discutidos en la campaña presidencial: el fracking.

Consultada sobre las posiciones encontradas entre los candidatos, Vázquez evitó responder con un sí o un no absoluto y planteó una visión basada en criterios científicos.

“La ciencia lo que ha podido demostrar es que sí hay maneras de hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar un principio que está dentro de nuestra Constitución y es el principio de precaución”, explicó.

La experta señaló que antes de desarrollar cualquier tecnología o proyecto de gran impacto es necesario conocer plenamente sus posibles efectos sobre los ecosistemas.

El reto del próximo presidente frente al fenómeno de El Niño

Más allá del debate sobre el sector minero-energético, Vázquez insistió en que todos los sectores productivos deben avanzar hacia un uso más eficiente del agua.

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Incluso llamó la atención sobre la importancia del sector agropecuario, uno de los mayores consumidores del recurso hídrico en Colombia.

La directora de The Nature Conservancy concluyó que el país necesita una gestión integrada del agua que involucre a todos los sectores económicos y sociales. En un escenario marcado por el cambio climático y la posible llegada de una nueva sequía, el mensaje es claro: proteger el agua no es únicamente una tarea ambiental, sino una decisión que impacta directamente el bienestar y la estabilidad económica de Colombia.