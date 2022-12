The New York Times lanzó un nuevo servicio de noticias en realidad virtual

la aplicación NYT VR.



El servicio, que debe usarse a través de un teléfono móvil inteligente, se enmarca en la estrategia del diario neoyorquino para expandirse más allá del papel y de su edición digital.



Según el editor del dominical The Times Magazine, Jake Silverstein, la nueva forma de tecnología cinematográfica que permite al lector introducirse en los escenarios del reportaje "provoca un sentimiento de conexión sin precedentes". (Lea también: Un millón de personas ya le pagan al New York Times por sus contenidos digitales )



Para el estreno del NYT VR, la publicación ha elegido el retrato de tres niños refugiados que huyen de las guerras de Sudán del Sur, Ucrania y Siria.



Los primeros usuarios del nuevo servicio de realidad virtual también pueden ver ya "Walking New York", un documental sobre el proceso de diseño de portadas de Time Magazine.



En su primera historia en realidad virtual, el New York Times Magazine eligió contar la vida de tres niños desplazados por la guerra y las persecuciones: Oleg, de 11 años, del este de Ucrania; la siria Hana, de 12; y el sursudanés Chuol, de 9.



El New York Times precisó que en los próximos días enviará gratuitamente a todos sus abonados en Estados Unidos uno de estos visores de cartón, que de otro modo pueden comprarse por 30 dólares. Con EFE y AFP