The Washington Post pide a la ONU la liberación de periodista preso en Irán

El diario "The Washington Post" anunció que pidió a las Naciones Unidas su ayuda para lograr la liberación de su periodista Jason Rezaian, detenido hace un año en Irán y acusado formalmente de espionaje.



La petición fue tramitada hoy ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por tratarse de una "violación flagrante" de los derechos fundamentales del periodista y una acción "arbitraria e ilegal" de las autoridades iraníes, según informa el rotativo (Lea también: Irán y grandes potencias alcanzan acuerdo sobre programa nuclear ).



Con esta petición a la ONU, el "Post" pretende intensificar las presiones internacionales para lograr la liberación de su reportero Jason Rezaian, con quien se han batido las marcas de detención de periodistas occidentales por parte del régimen de los ayatolás.



Rezaian, que tiene nacionalidad iraní y estadounidense y 39 años de edad, fue detenido en Teherán hace un año y está acusado formalmente de espionaje y de difundir propaganda hostil contra la República Islámica en un juicio que arrancó el pasado 26 de mayo.



La petición del rotativo ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU describe los abusos físicos y psicológicos a los que, según el "Post", las autoridades iraníes, que no reconocen la doble nacionalidad, han sometido permanentemente a Rezaian.



Entre los abusos descritos por el diario están "meses de confinamiento solitario, interrogatorios extenuantes y atención médica inadecuada para la deteriorada salud" de su corresponsal (Lea también: Los puntos clave del acuerdo nuclear entre Irán y seis grandes potencias ).



"Sus captores iraníes cometieron graves violaciones a las normas internacionales al negarse a explicar públicamente los motivos para la detención de Rezaian o permitirle revisar cualquier prueba que apoye las vagas acusaciones de espionaje en su contra", aseguró la directiva del diario en los documentos presentados ante la ONU.



El "Post" atribuye el encarcelamiento de su periodista como una baza que las autoridades iraníes han jugado en las negociaciones sobre el programa nuclear con las potencias occidentales, "un diálogo diplomático totalmente no relacionado" con él.



El 14 de julio, Irán y las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU., China, Francia, Reino Unido y Rusia), más Alemania cerraron un acuerdo en Viena que contempla el fin de las sanciones a ese país a cambio de una reducción muy significativa del poder de enriquecimiento de uranio y producción de plutonio (Lea también: Pacto entre Irán y EEUU, nuevo triunfo de diplomacia sobre confrontación: Santos ).



Precisamente un día antes, el 13 de julio, el juicio contra Rezaian, que se lleva a cabo a puerta cerrada, comenzó su tercera sesión ante un Tribunal Revolucionario de Teherán, según informó la agencia oficial iraní IRNA.



EFE