“Tienen 17 días para someterse a la justicia o los doy de baja”: De La Espriella al Clan del Golfo

En medio del empalme regional en Montería, el presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum contra el Clan del Golfo al advertir que sus integrantes tienen 17 días para someterse a la justicia antes de enfrentar una ofensiva militar una vez asuma el Gobierno. El pronunciamiento estuvo dirigido especialmente contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y varios de sus principales cabecillas.

"Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada a la que les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre", afirmó De La Espriella al referirse a versiones según las cuales algunos miembros del Clan del Golfo habrían huido hacia Panamá.

El mandatario electo también mencionó por sus alias y nombres a varios de los presuntos integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, entre ellos alias Joaquín o el Cura, señalado como cabecilla principal; Pata de Palo, identificado como segundo al mando; el Flaco o Monseñor, a quien atribuyó la coordinación del narcotráfico; Angelo, señalado como cabecilla armado, y Hugo, a quien calificó como el responsable político de esa estructura.

Además, sostuvo que la estructura estaría recibiendo integrantes y recursos provenientes de otras facciones del Clan del Golfo, como las lideradas por Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo. Según explicó, esos movimientos responderían a una reorganización interna del grupo armado ante la expectativa de la nueva estrategia de seguridad que implementará su gobierno.



Finalmente, De la Espriella reiteró el plazo para que los integrantes de esa organización ilegal se entreguen a las autoridades. "Tienen 17 días para someterse, y si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley", aseguró.

