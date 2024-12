Timochenko a magistrado Ramelli: "No exageramos al decir que la JEP se ha descarrilado"

En entrevista en El Radar, de Blu Radio, el presidente de la JEP, Alejandro Ramell i se refirió a los procesos que cursan en la jurisdicción.

Según Ramelli, la JEP tiene 10 años para investigar y cinco adicionales para juzgar. Sin embargo, aclaró que el tiempo destinado a la investigación ya se está agotando. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Esto no significa que tengamos quince años para cada tarea. El tiempo se divide, y estamos en una carrera contra reloj”, afirmó.

Agregó, además: “Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”.

En las últimas horas, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, quien era conocido como 'Timochenko' en las antiguas Farc , publicó una carta en la que responde a Ramelli.

“Sus palabras, señor magistrado, confirman nuestros peores temores y validan cada una de nuestras críticas, las cuales hemos expresado en todos los escenarios posibles. Los comparecientes de las extintas Farc-EP no exageramos al decir que la magistratura de la JEP se ha descarrilado de la tarea encomendada. En poco más de seis años, desde la creación de la JEP, 9.906 firmantes de paz suscribimos acta de sometimiento a la JEP y cerca de 800 hemos comparecido ante las diligencias convocadas por la Jurisdicción. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna sentencia emitida por el tribunal, no hay ninguna renuncia a la persecución penal y solo han otorgado 827 amnistías de 5.065 solicitadas”, señala Londoño.

En el mismo sentido 'Timochenko' dice que la JEP se ha gastado dos billones de pesos del erario público y de los recursos aportados por la comunidad internacional. Además, aseguró que estas declaraciones son un incumplimiento al acuerdo y que por eso llevarán le caso al Consejo de Seguridad de la ONU.

“Permítame expresarle, señor Magistrado, que sus afirmaciones son alarmantes y desafortunadas, pues avizoran el fracaso de la magistratura de la JEP ante la tarea que el acuerdo final de paz le mandató a la jurisdicción que hoy usted preside. Además, anuncian una conducta claramente inconstitucional en la medida que la JEP tiene un marco temporal definido y, en consecuencia, la transgresión manifiesta de violar los tiempos por parte de sus funcionarios constituye una evidente violación a lo pactado en el acuerdo, asunto que llevaremos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, señaló 'Timochenko '.

Además, dice que si no se investigan los crímenes cometidos durante el conflicto de manera eficiente, podría haber una intervención de la Corte Penal Internacional, CPI.

“Señor Ramelli, las decisiones erráticas de la JEP ponen en riesgo el esfuerzo sostenido durante ocho años por erradicar la violencia del país y construir paz con justicia social. Sus equivocaciones serán caldo de cultivo de nuevas violencias, generando miles de víctimas más, mientras se echa por un barranco la posibilidad de que no se repitan los horrores que la guerra produjo en Colombia.

Me pregunto si usted y los demás magistrados y magistradas son conscientes de la responsabilidad que tienen ante el país y ante la historia”, indica Londoño en la carta.