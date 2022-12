Torrencial aguacero dejó 35 barrios bajo el agua en La Guajira

Las lluvias entre la noche del jueves 3 y el amanecer del viernes 4 de septiembre han dejado a decenas de familias damnificadas

en unos 35 barrios de la capital de La Guajira.

"Nosotros no hemos podido dormir porque seguimos sacando agua, pudimos alzar algunas cosas, pero otras se nos perdieron", dijo Edison López, uno de los afectados por las lluvias.

En otros casos, las familias perdieron gran parte de sus enseres tras el aguacero de más de tres horas. Ancianos y niños tuvieron que ser rescatados por algunos vecinos

"Yo por lo menos no he podido ir a trabajar, tengo niños que durmieron sobre el agua y aquí no ha llegado nadie a auxiliarnos", explicó Noemy Fuentes, afectada por las inundaciones.

Los organismos de socorro y las autoridades se reúnen en un consejo extraordinario de Gestión de Riesgo para establecer el número de familias afectadas y buscar soluciones a corto plazo ante la situación.

Siguen las emergencias en algunos barrios de Rioacha por el alto nivel del agua tras el torrencial aguacero de las últimas horas. Algunos afectados pasaron toda la noche tratando de rescatar lo poco que les quedó en sus viviendas. #MañanasBLU pic.twitter.com/CUYOS1OQ4M — BLU Caribe (@BLUCaribe) September 4, 2020