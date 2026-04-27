Transportadores amenazan con frenar operaciones en cinco departamentos por crisis de seguridad

El gremio de transportadores de carga en Colombia advierte un panorama crítico por cuenta de la situación de orden público en varias regiones del país. Hasta el momento, se han registrado cerca de 31 ataques terroristas en varios municipios del suroccidente, a manos de grupos armados.

Así lo aseguró Anderson Quiceno Sierra, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga, quien señaló que, aunque no se ha convocado a un paro, muchos conductores están optando por no trabajar hacia zonas consideradas de alto riesgo.

Según la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), muchos camioneros estarían optando por no movilizarse hacia zonas consideradas de alto riesgo ante el incremento de hechos violentos en los últimos días.

Paro de transportadores en contra de SitiRio. Cortesía: Alcaldía de Rionegro

Así lo aseguró Anderson Quiceno Sierra, CEO del gremio, quien explicó que, aunque no se contempla un paro formal, las condiciones de seguridad están llevando a los conductores a “parquear” sus vehículos y evitar trabajar en determinados corredores.



En muchos casos, según indicó Quiceno, cuando ocurre un ataque, nadie responde por las pérdidas, lo que deja a los conductores y propietarios enfrentando graves afectaciones económicas y psicológicas, incluso durante años.

“Cuando queman un camión, cuando incineran una tractomula, cuando vandalizan un carro de estos, cuando lo roban, los asaltan, en fin, ocurren todos los vejámenes con los camioneros, nadie responde. Y es ese propietario de ese camión y ese conductor los directos afectados, y les toca recuperar su patrimonio y recuperarse de una situación psicológica bastante aterradora”, señaló.

Entre las zonas que estarían siendo evitadas por los camioneros se encuentran regiones del suroccidente del país como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Tolima. A esto se suman otras áreas como el Catatumbo, Arauca y el piedemonte llanero, donde también se han registrado problemas de seguridad desde hace varios años.

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Esta situación ha generado incluso el desplazamiento de transportadores hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Armenia, en busca de rutas más seguras para trabajar.

“Los mismos camioneros de las zonas están migrando hacia otros lados para poder encontrar soluciones a sus dificultades económicas, cuando eso no debiera ser así. Debiera ser que todos los camioneros del resto del país pudieran ir a cualquier lado tranquilos y poder generar competitividad de nación y poder generar los recursos que ellos necesitan precisamente para el sustento de ellos mismos y de sus propias familias”, agregó.

En términos económicos, el gremio calcula pérdidas cercanas a los 7,2 billones de pesos anuales desde 2021, asociadas principalmente a bloqueos, inseguridad y sobrecostos operativos que deben asumir directamente los conductores y dueños de los vehículos.

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Frente a este panorama, Quiceno aseguró que han sostenido diálogos con el Gobierno, pero advierte que las autoridades reconocen limitaciones para dar soluciones de fondo.

Además, confirmó que ya han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo contra varias entidades del Estado por la falta de acción frente a esta problemática.

“Son instituciones que están denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la falta de acción y de reacción frente a toda una circunstancia que tiene al país básicamente atareado”, dijo el presidente de la asociación.

Finalmente, desde la ATC hicieron un llamado a los candidatos presidenciales para que prioricen la seguridad del sector y eviten que los transportadores sigan siendo afectados por la violencia y la inestabilidad en distintas regiones del país.

“Nosotros lo que le pedimos a quienes son los candidatos presidenciales y a quien vaya a ser el próximo presidente de esta nación, sea de izquierda o de derecha, es que sean coherentes con el país. No pueden coger a los camioneros como víctimas de conflictos políticos de esta nación. De que, porque yo soy de un color, yo soy de otro. Nosotros no tenemos velas en ese entierro”, concluyó Quiceno.